1 maggio: in veneto manifestazioni di cgil, cisl e uil in molte citta (2)

(AdnKronos) – A Vicenza la triplice sindacale ha organizzato uno spettacolo teatrale dedicato alle donne lavoratrici che si svolgera al Ridotto del Teatro Comunale. Carlo Albe e Giusy Leonardi, accompagnati da Nicola Pastori, presentano “L’ultima apra la porta ‘. Ore 21.00 con ingresso gratuito.

Piazza dei Signori ospitera l’evento organizzato a Padova: dalle 9.30 sul palco si intrecceranno la musica dei Cosmo 432 e di Pablo Perissinotto, Giovanni Buoro e Gianluca Schiavon con gli interventi del sindaco Giordani, del presidente della provincia Bui, di Marco Lombardo di Libera, di don Luca Facco della Caritas e dei rappresentanti di Cgil Cisl Uil territoriali.

Per i lavoratori polesani l’appuntamento sindacale e in Piazza Matteotti. A partire dalle 16.30 si svolgera un lungo concerto musicale con i gruppi The Caught Heroes, Ocean Drive, Pursuit Green e altri ancora. Nel corso dell’evento gli interventi dei sindacalisti.

(Adnkronos)