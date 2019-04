Gp Baku, trionfa Bottas

F1



Il finlandese della Mercedes chiude davanti a Hamilton e Vettel: quarta doppietta consecutiva per le Mercedes



Baku, 28 apr. (AdnKronos) – Weekend perfetto per Valtteri Bottas. Il finlandese della Mercedes, dopo aver conquistato la pole position sabato, si e’ imposto nel Gp di Baku in Azerbaigian, quarta tappa del Mondiale. E’ la quarta doppietta consecutiva per le Mercedes.

Gara di grande attenzione per il finlandese che partito dalla pole position ha tenuto dietro il compagno di scuderia Lewis Hamilton, ha atteso con calma i cambi gomme e dopo una parentesi in testa della Ferrari di Leclerc ha ripreso il comando delle operazioni aggiudicandosi il Gp cittadino davanti a Hamilton e alla Ferrari di Sebastian Vettel. Quarto posto per la Red Bull di Max Verstappen e quinto per l’altra Ferrari di Charles Leclerc.

(Adnkronos)