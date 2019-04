Regeni, Conte ad al Sisi: ‘Insoddisfatto’

A Pechino il premier si e’ lamentato delle indagini, condotte dal governo egiziano, sulla morte del ricercatore italiano ucciso nel 2016. “Non sono stati fatti passa avanti” ha detto. Sulla Libia: “Dialogare con tutti per una soluzione politica”



Pechino, 27 apr. (AdnKronos) – Da Pechino Conte torna sul caso Regeni. “Ho prospettato una certa insoddisfazione” ha detto il premier, dopo un incontro con il presidente egiziano Abdel Fatah al Sisi, dicendosi “molto turbato” dalla lettera a ‘Repubblica’ dei genitori di Regeni. “Ci viene prospettato che le indagini continuano”, ma “a distanza di tempo ancora non c’e’ stato alcun passo avanti concreto che ci lasci intravvedere un accertamento dei fatti che sia plausibile”.

Ma sono tanti i temi toccati dal premier. Sul fronte del terrorismo ha messo in guardia sul “rischio che nella prospettiva di combattere i radicali islamici si possa favorire una loro trasmigrazione in Tunisia e poi anche in Italia”. “E’ un rischio – sostiene il presidente del Consiglio parlando della situazione in Libia – che dobbiamo tutti scongiurare, sto cercando di sensibilizzare tutti”. Il nostro Paese, ha aggiunto, “e’ disponibile a soccorrere sia i feriti del Gna che quelli dell’Lna”, vale a dire del governo di Tripoli e dell’Esercito nazionale libico del generale Khalifa Haftar. “L’Italia non vuole interferire nelle attivita’ belliche” in Libia “e mai lo fara’” ma punta al dialogo con tutti per arrivare a “una soluzione politica e a ottenere quanto prima il cessate il fuoco”. Quanto al presidente egiziano Abdel Fatah al Sisi, conclude Conte, “non pensa assolutamente a lasciarsi coinvolgere”, da parte dell’Egitto “non c’e’ nessun coinvolgimento diretto” nella crisi in Libia.

(Adnkronos)