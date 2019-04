Incidente per Leclerc

F1





Baku, 27 apr. – (AdnKronos) – Incidente per Charles Leclerc durante la seconda sessione di qualifiche del Gp dell’Azerbaigian. Il pilota monegasco della Ferrari e’ finito contro le barriere alla curva 8, zona del castello, la stessa dove alla fine del Q1 si era verificato l’incidente di Robert Kubica. Illeso Leclerc, ma la Rossa del monegasco ha riportato gravi danni che compromettono la sua qualifica. La sessione e’ stata quindi nuovamente sospesa quando mancano 7’41” alla fine del Q2. Al momento Leclerc ha il quinto tempo. “Sono stato stupido, lo penso veramente. Non devo fare questo: il team e i tifosi meritano di piu’ – ha detto il pilota -. Ho buttato la qualifica nel cestino, e’ colpa mia, sono arrabbiato con me. C’era il potenziale per fare la pole position. Domani e’ un altro giorno e spero di tornare piu’ forte per la gara”, aggiunge il 21enne monegasco ai microfoni di Sky Sport.

(Adnkronos)