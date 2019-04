Gilet gialli a Strasburgo

Centinaia di manifestanti in citta’



Parigi, 27 apr. (AdnKronos) – Due giorni dopo gli annunci di Emmanuel Macron in risposta alla crisi sociale, i ‘gilet gialli’ sono tornati in piazza per il 24esimo weekend di protesta consecutivo. Gli occhi sono puntati su Strasburgo, dove verso mezzogiorno diverse centinaia di manifestanti hanno iniziato a convergere tranquillamente verso la Place de l’Etoile, non lontano dal centro della citta’. Gli organizzatori di questo “evento nazionale e internazionale” sperano di attirare nella citta’ sede del Parlamento europeo anche i manifestanti dalla Germania e dal Belgio.

Una bandiera tedesca spuntava effettivamente tra le bandiere francesi. I manifestanti hanno anche sventolato una bandiera “Hollande+Bayrou = Macron” o di una caricatura di “Macron Picsou”, mentre una dozzina di furgoni della polizia si sono schierati a difesa degli edifici comunali. La prefettura del Basso Reno ha vietato tutte le manifestazioni in alcuni settori del centro storico della citta’, sul piazzale della stazione, cosi’ come attorno alle istituzioni europee – Parlamento europeo, ma anche Corte europea dei diritti dell’uomo e il Consiglio d’Europa. Lo scorso sabato, 27.900 ‘gilet gialli’ hanno sfilato in tutta la Francia, secondo il ministero dell’Interno, 100.000 secondo le stime degli organizzatori.

