Verona: giovane donna tenta di suicidarsi, carabinieri la salvano

Verona, 26 apr. (AdnKronos) – Nella serata di ieri, in Lungadige Riva Battello a Verona alcuni passanti hanno notato una donna seduta sul parapetto e rivolta verso il sottostante corso d’acqua; compreso cosa stava per accadere, hanno dato l’allarme alla Centrale Operativa dei Carabinieri che ha immediatamente inviato sul posto una pattuglia della Sezione Radiomobile. Non appena i due militari si sono avvicinati, la giovane ha minacciato di lasciarsi cadere nell’Adige, rigonfio d’acqua per le piogge di questi giorni.

I Carabinieri hanno solo finto di assecondarla e, approfittando di un momento di distrazione dell’altra, l’hanno afferrata per la vita, dovendo faticare non poco per portarla al sicuro sul ponte. La malcapitata, una casalinga ventinovenne nubile, affetta da un forte stato depressivo, e stata ricoverata presso il Reparto di Psichiatria dell’Ospedale Civile di Borgo Trento.

(Adnkronos)