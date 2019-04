Sanita: zaia, ‘ancora migliore con l’autonomia, e non solo per noi’

Venezia, 26 apr. (AdnKronos) – La sanita veneta si arricchisce di altri 51 milioni 456 mila 948 euro di investimenti in strumentazioni di vario genere, acquisti di materiali, e nella realizzazione dei Piani Antincendio nelle Ullss, nelle Aziende Ospedaliere della regione e nell’Istituto Oncologico Veneto-IOV.

Il maxi finanziamento e stato deciso dalla Giunta regionale che, nella sua ultima seduta, ha approvato due diverse delibere: la ricognizione dei flussi finanziari gestiti attraverso Azienda Zero e relativi ai fondi disponibili della Gestione Sanitaria Accentrata (quella parte del riparto del Fondo Sanitario Nazionale che, ogni anno, non viene suddivisa tra le Ullss ma trattenuta in capo alla Regione), che ha fatto registrare importanti economie di spesa; e l’approvazione di 39 progetti presentati per il finanziamento dalle diverse Aziende sanitarie e approvati in varie sedute della Commissione Regionale per l’Investimento in Tecnologia e Edilizia in sanita (la CRITE).

“Sono 51,5 milioni di virtuosita – dice il presidente della Regione Luca Zaia – che reinvestiamo grazie all’attenzione certosina con cui si gestiscono i fondi e alla decisione strategica di destinare ogni anno cifre ingenti alla crescita tecnologica e strutturale dell’intero sistema. Ne beneficiano le cure, con l’acquisto di nuovi macchinari e nuovi presidi sanitari, e la sicurezza delle persone ricoverate negli ospedali con i Piani Antincendio, fondamentali per contribuire all’eccellenza delle strutture”.

