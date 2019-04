Sanita: zaia, ‘ancora migliore con l’autonomia, e non solo per noi’ (2)

(AdnKronos) – “Sono soldi nostri, cioe dei veneti – sottolinea il Governatore – che reinvestiamo per le loro cure e le strutture che le erogano. Una dimostrazione di efficienza nella spesa che avviene a prescindere dall’autonomia, che potra solo migliorarla, per il Veneto, ma anche per tutte quelle Regioni che vorranno e sapranno raccogliere la sfida della responsabilita e dell’efficienza. Ad oggi, a diversi livelli di procedura, sono gia 17 – ricorda – e anche per questo un po’ fa sorridere e un po’ fa rabbia che qualche catastrofista insista nell’affermare quel vero e proprio imbroglio che vorrebbe alcune Regioni egoiste sottrarre qualcosa alle altre. Niente di piu falso”.

“Chiediamo semplicemente di avere piu liberta di manovra nel gestire oculatamente quello che ci tocca dal riparto nazionale. Il risultato, usando al meglio ogni euro disponibile, lo vediamo gia oggi con questa manovra da 51,5 milioni. Senza togliere nulla a nessuno. Con l’autonomia faremo ancora meglio, e cosi sara per tutte le altre Regioni. La sanita di serie A e di serie B esiste oggi. L’autonomia curera questa situazione, altro che affossare chi e in difficolta”, ha concluso.

(Adnkronos)