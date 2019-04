Salvini: ‘Fazio? Comunista col portafoglio pieno’

Roma, 26 apr. (AdnKronos) – “Mi hanno invitato il 5 maggio da Fazio. E visto che il compagno Fazio e’ pagato dagli italiani e prende tra 3 e i 4 milioni di euro, quindi prende in un mese quello che io prendo in un anno, gli ho detto: ‘se ti dimezzi lo stipendio vengo altrimenti ti lascio la sedia vuota’. Secondo voi come andra’ a finire?”. Lo dice Matteo Salvini in un comizio a Gela. “Facile fare i comunisti con il portafoglio pieno, come quelli che ieri hanno sfasciato auto, vetrine e negozi… tanto poi paga papa’”.

