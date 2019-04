Ricerca: ‘decoder’ traduce pensieri in parole, speranze per chi le ha perse

Roma, 26 apr. (AdnKronos Salute) – Una ‘protesi vocale’ per tornare a parlare dopo un ictus, una malattia o un incidente che abbiano compromesso la possibilita’ di esprimersi attraverso il linguaggio. Ricercatori dell’universita’ della California di San Francisco (Ucsf) hanno messo a punto un dispositivo in grado di decodificare i segnali cerebrali e trascriverli in frasi pronunciate da un computer. La tecnologia, testata al momento su persone in grado di parlare, e’ stata presentata in un articolo su ‘Nature’ dal docente di neurochirurgia Edward Chang, componente del Weill Institute for Neuroscience dell’universita’ americana.

Attualmente esistono gia’ dispositivi che aiutano i pazienti a comporre parole o lettere, attraverso il movimento degli occhi o della testa. Anche lo scienziato Stephen Hawking, paralizzato da una forma di sclerosi laterale amiotrofica, ne utilizzava uno per comunicare e lavorare. Ma si tratta di strumenti ‘lenti’ che, in media, permettono di utilizzare 10 parole al minuto contro le 150 normalmente possibili per chi puo’ parlare. L’interfaccia messa a punto dagli scienziati Usa punta a trasformare i segnali cerebrali in una voce sintetizzata, rendendo tutto piu’ veloce e consentendo una qualita’ della vita piu’ elevata.

Per arrivare a questo risultato, l’e’quipe guidata da Chang ha realizzato una mappa dettagliata dei suoni sulla base di registrazioni vocali di pazienti epilettici. Gli elettrodi impiantati temporaneamente nel cervello di questi volontari hanno poi consentito di registrare l’attivita’ della regione del cervello attivata con la produzione dei suoni stessi. Gli scienziati hanno quindi sequenziato tutto il processo che porta all’emissione della parola (movimento delle corde vocali, delle labbra, della lingua), creando infine algoritmi in grado di associare l’intero processo alla parola prodotta.

Il meccanismo dovra’ essere ulteriormente e complessivamente perfezionato, ma “per la prima volta – scrive Chang – questo studio dimostra che noi possiamo ‘gestire’ frasi complete in funzione dell’attivita’ cerebrale dell’individuo”.

