Muore accoltellato alla gola in un supermercato

Napoli, 26 apr. (AdnKronos) – Un uomo di 53 anni e’ morto dopo essere stato accoltellato alla gola in un supermercato in via Nuova Poggioreale a Napoli. L’uomo era stato trasportato d’urgenza all’ospedale Loreto Mare ma le sue condizioni sono apparse subito gravissime. La polizia di Stato sta visionando le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza presenti nel supermercato e nella zona e avrebbe identificato il responsabile.

