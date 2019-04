L’Europa in primo piano: ospite Gianni Borsa, corrispondente SIR da Bruxelles

L’Europa al centro dell’incontro in programma lunedì 29 aprile, alle ore 20.45, al teatro dell’Istituto Don Bosco in via San Camillo de’ Lellis 4 a Padova. Gianni Borsa, giornalista e corrispondente per l’agenzia SIR da Bruxelles, converserà sul tema L’Europa in primo piano, sollecitato da Guglielmo Frezza, direttore del settimanale diocesano di Padova La Difesa del popolo.

L’incontro, promosso dalla Pastorale sociale e del lavoro della Diocesi di Padova insieme alle associazioni Acli, Agesci, Azione cattolica, Csi, Noi Associazione, Istituti secolari e religiosi, rappresenta un’importante occasione per parlare di Unione Europea con gli occhi di chi ne osserva da vicino e racconta i meccanismi, i percorsi, i nodi e gli sviluppi.

La serata è il momento conclusivo di un percorso di avvicinamento alle prossime consultazioni europee che ha visto una serie di incontri informativi e conoscitivi nel territorio.

Gianni Borsa, giornalista professionista, è corrispondente dell’agenzia di stampa SIR da Bruxelles e si occupa di Unione europea e politiche comunitarie. Classe 1964, è sposato e ha quattro figli. Ha pubblicato volumi sulla storia dell’integrazione europea e del movimento cattolico. Recentemente ha pubblicato il volume Europa, parola per capire, ascoltare, capirsi, Edizioni In Dialogo.

(Diocesi di Padova)