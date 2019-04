IL CORREDINO VISIBILE

Pomeriggio di spiritualità aperta alle coppie che hanno partecipato alla giornata “IL CORREDINO INVISIBILE”

Dedicarsi un tempo per riflettere “attesa-arrivo” in un dialogo fraterno con altre coppie.

SABATO 11 maggio 2019 dalle 15,30 alle 18,30 presso Villa Immacolata di Torreglia

E’ richiesta una iscrizione da effettuare via email o telefonicamente entro MARTEDI’ 7 maggio.

Per chi non riuscisse ad affidare i propri figli a parenti ed amici è previsto un servizio di assistenza specificando età del/dei bambini.

(Diocesi di Padova)