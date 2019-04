Dj Aniceto: “Fermiamo le baby gang, stop dei social”

Roma, 26 apr. (AdnKronos) – “Ormai i giovani non si incontrano piu’ per divertirsi ma per sfogare i piu’ bassi istinti animali”. Cosi’ commenta Dj Aniceto, uno dei dj piu’ impegnati nel sociale, esperto di discoteche e fenomeni giovanili, anche conosciuto come dj antidroga e gia’ membro della Consulta per le politiche antidroga a palazzo Chigi, la tragica morte di un anziano a Manduria in provincia di Taranto per colpa di una baby gangche poi ha diffuso le video sevizie su Whatsapp.

“Tanta solidarieta’ e vicinanza alla famiglia dell’uomo ucciso” ha affermato Dj Aniceto, protagonista come testimonial di sani valori in molti programmi tv, tra i quali quelli di Piero Chiambretti. “Peccato che nessuno si prenda la briga di inasprire le leggi e di applicarle senza remore contro degli animali, minorenni o maggiorenni che siano. Quelli che hanno massacrato questo anziano, un uomo che potrebbe essere il ‘nonno’ di tutti noi – ha sottolineato Aniceto – Sono veramente sconvolto! Auspico in un futuro prossimo lo stop dei social network che stanno rovinando i nostri giovani rendendoli dei ‘mostri'”.

“Di notte – ha aggiunto – senti di ragazzini nemmeno 18enni armati di coltelli e pistole; non vanno in discoteca per divertirsi ma soprattutto per fare risse. Vedi adolescenti vestite da trentenni che bevono come le spugne e il giorno dopo non ricordano piu’ niente. Una generazione scapestrata, ignorata da genitori, poco genitori, e troppo impegnati ma con l’unico comune denominatore dello smartphone e dei social network. Il mondo digitale si e’ impossessato della mente di troppi fanciulli. Molti di loro passano piu’ della meta’ della giornata sui pc e sugli smartphone. E’ chiaro che molti di loro confondono la realta’ con il virtuale e cosi’ quando escono per strada combinano casini. Tuttavia non riesco a condannare del tutto questi giovani sfortunati. Sono giovani creati dalla societa’, dai poteri forti che gestiscono il nostro mondo; giovani che non sanno fare i ‘giovani’… perche’ nessuno ha insegnato loro come essere ‘giovani’ ed e’ per questo che molti di loro si trasformano in ‘rifiuti’ della Societa’”.

(Adnkronos)