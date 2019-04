Bullizzato e picchiato a morte da baby gang

E’ accaduto a Manduria, in provincia di Taranto. L’uomo, 66 anni, e’ deceduto in ospedale dopo il pestaggio di venti giorni fa. Indagati 14 giovani, tutti minorenni tranne uno

Taranto, 26 apr. Legato a una sedia e picchiato a morte da una baby gang che gia’ lo bullizzava da tempo. E’ accaduto a Manduria, in provincia di Taranto, dove la vittima, un uomo di 66 anni, e’ morta in ospedale dopo il pestaggio avvenuto venti giorni fa. L’aggressione risale al 6 aprile scorso, quando l’uomo e’ stato rapinato in casa di 30 euro da alcuni ragazzini.

In relazione alla vicenda, su cui indagano il Commissariato di polizia e la Procura della Repubblica, sono indagati 14 giovani, tutti minorenni tranne uno. L’ipotesi di reato per alcuni di loro e’ quella di omicidio preterintenzionale. Altri reati contestati sono rapina, lesioni personali, stalking e violazione di domicilio. L’uomo, che abitava da solo in una casa al piano terra, quindi facilmente accessibile ai ragazzini, era stato sottoposto in casa a precedenti atti di bullismo. E’ morto all’ospedale Giannuzzi di Manduria a causa delle gravi ferite riportate.

