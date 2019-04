Alitalia, conto alla rovescia

Fonti di governo: con Mef-Fs-Delta in ballo anche 2 fondi e Toto



Roma, 26 apr. (AdnKronos) – Conto alla rovescia sul dossier Alitalia. Secondo quanto apprende l’Adnkronos martedi’ il governo punta a chiudere la partita con Mef-Fs-Delta e un altro soggetto che sarebbe ancora da individuare: in ballo ci sarebbero due fondi di investimento. Ma non solo. Martedi’ sul tavolo potrebbe arrivare anche la proposta di Toto. Per quanto riguarda la partecipazione di Atlantia per ora non ci sono novita’.

