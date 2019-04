25 aprile: ghidoni (lega), ‘basta violenza a padova’

Padova, 26 apr. (AdnKronos) – ‘Troppa gente predica bene e razzola malissimo. Chi compie aggressioni deve andare in galera. Chi non le condanna, finisce per esserne complice. Mando un grande abbraccio a Nicolo Calore, leghista coinvolto nell’aggressione di ieri sera, e agli amici che erano con lui, compresa una ragazza straniera. Padova merita serenita. Sabato prossimo, 4 maggio, con Nicolo, e tante amiche e amici della Lega, ci troveremo in via Gritti e faremo una passeggiata per il centro della nostra citta, che deve tornare libera e sicura ‘. Lo dichiara Paola Ghidoni, candidata al Parlamento Europeo per la Lega.

(Adnkronos)