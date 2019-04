25 aprile: casapound, a padova intimidazione rivolta d un nostro militante

Padova, 26 apr. (AdnKronos) – ‘A dispetto di alcune ricostruzioni giornalistiche che stanno circolando in queste ore, l’aggressione di questa notte operata da antifascisti locali era direttamente rivolta ad un nostro militante, che in quel momento si trovava in compagnia di esponenti leghisti durante un momento privato ed apolitico. I personaggi in questione sono stati prontamente respinti e i loro bollenti spiriti, probabilmente accentuati dalla data di ieri, velocemente smorzati. Il nostro militante non ha patito alcuna particolare conseguenza a livello fisico”. Lo sottolinea, in una nota CasaPound, in relazione all’aggressione avvenuta questa notte a Padova in un locale di via Gritti.

“L’ennesimo evento che rivela il clima avvelenato che si respira oggi a Padova, con gli antifascisti che si riempiono la bocca di concetti come ‘democrazia ‘ e ‘tolleranza ‘, conclude CasaPound.

