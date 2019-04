Evade da domiciliari per litigare col vicino

Firenze, 25 apr. – (AdnKronos) – Per litigare con i vicini di casa, per motivi banali, e’ evaso dagli arresti domiciliari ma e’ stato sorpreso. I carabinieri della stazione di Signa in provincia di Firenze, nella tarda serata di ieri, sono intervenuti per una lite condominiale dai toni piuttosto accesi. Una volta giunti nel palazzo, tra i contendenti hanno individuato un 43enne napoletano tra i litiganti che avrebbe dovuto trovarsi agli arresti domiciliari in seguito a un provvedimento cautelare per spaccio di sostanza stupefacente.

Dopo essere riusciti a riportare la calma tra le parti in causa, i militari hanno proceduto al suo arresto per il reato di evasione in quanto si trovava fuori la sua abitazione. Dopo le operazioni di rito l’arrestato e’ stato associato presso la camera di sicurezza della caserma in attesa del rito direttissimo fissato per la giornata di domani.

