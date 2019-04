Baldin: “positivo il ritorno come Spoke dell’ospedale di Chioggia”

La consigliera regionale Erika Baldin del “Movimento 5 Stelle” in merito al dibattito sulle schede ospedaliere ritiene molto positivo il ritorno alla classificazione dell’ospedale di Chioggia come “Spoke”.

“Ci siamo battuti non poco in V Commissione insieme anche al Sindaco di Chioggia e all’Assessore comunale, e abbiamo trovato ascolto – afferma la consigliera – bene anche il passaggio dell’ospedale di Venezia da base a primo livello. Attendiamo ulteriori notizie positive perché si parla di 15 apicalità in varie Ulss che vengono ripristinate. infine conclude Baldin – continuiamo insieme ai miei colleghi a lavorare per una Sanità eccellente perché la salute dei veneti va messa al primo posto”.