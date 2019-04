Atalanta vola in finale di Coppa Italia

Calcio





Roma, 25 apr. (AdnKronos) – L’Atalanta batte la Fiorentina e vola in finale della Coppa Italia dove incontrera’ la Lazio che ieri a Milano ha battuto 1-0 il Milan. I nerazzurri, dopo l’andata finita 3-3 a Firenze, hanno vinto 2-1. Al terzo minuto aveva segnato Muriel. Il colombiano, che ha saputo sfruttare un gran palla in verticale di Chiesa, ha freddato Gollini in uscita. Al 14esimo minuto il pareggio dell’Atalanta con Ilicic su rigore. Al 69esimo minuto il vantaggio dei bergamaschi. Dopo un batti e ribatti al limite dell’area viola Gomez con un rasoterra batte Lafont.

(Adnkronos)