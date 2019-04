Visite animate alla casa del Petrarca

Sto caricando la mappa ….

Giorno e Orario

Data – 28/04/2019

Inizio: 16:00 – Fine: 16:00

Luogo

Casa del Petrarca

Nome dell’Associazione: Ass. Culturale TeatrOrtaet

Recapito telefonico per l’evento: 324 6286197

Email: [email protected]

Sito web: http://www.teatrortaet.it/

Tipologia:

L’associazione culturale teatrOrtaet, in collaborazione con i Musei Civici di Padova, organizza una rappresentazione itinerante, dal titolo “Le visioni del Petrarca. Storia di un’anima”, nell’ultima dimora del grande poeta Francesco Petrarca ad Arquà Petrarca (Pd).

Gli attori della compagnia teatrale, basandosi sul “Canzoniere” e su altre opere del Petrarca, animano la visita impersonificando il poeta stesso e facendo apparire le figure femminili che segnano l’esistenza, le parole e i versi immortali dell’illustre personaggio.

Biglietti: 12 euro intero, 10 euro ridotto per gruppi oltre le 30 persone, 8 euro ragazzi fino a 12 anni. Più 2 euro per biglietto ridotto per la Casa del Petrarca. Con prenotazione obbligatoria.

(CSV di Padova)