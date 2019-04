Vaticano, nascera’ ministero per la diffusione del Vangelo

La nuova Costituzione ‘Praedicate evangelium’ dovrebbe vedere la luce entro fine anno



Citta’ del Vaticano, 24 apr. (AdnKronos) – In Vaticano nascera’ un ministero ad hoc per la diffusione del Vangelo. Si trattera’ di un ‘super dicastero’ frutto dell’accorpamento di Propaganda Fide retta dal cardinale Fernando Filoni con il Pontificio consiglio per la nuova evangelizzazione di mons. Rino Fisichella. E’ una delle principali novita’ contenute nella nuova Costituzione apostolica ‘Praedicate evangelium’- che dovrebbe vedere la luce entro fine anno – e che, come scrive il portale spagnolo Vida Nueva, “mira a rendere irreversibile la grande riforma del Pontefice verso una chiesa missionaria proiettata nella sua esortazione apostolica ‘Evangelii gaudium'”.

Al termine dello scorso incontro del Collegio dei Cardinali (l’ex C9, diventato C6) che aiutano il Papa nella riforma della Curia, il portavoce vaticano Alessandro Gisotti aveva spiegato che la bozza della nuova Costituzione che mandera’ in pensione la ‘Pastor bonus’ dovrebbe vedere la luce entro fine anno. La bozza, approvata dal Consiglio di Cardinali, sara’ inviata ai Presidenti delle Conferenze Episcopali Nazionali, ai Sinodi delle Chiese Orientali, ai dicasteri della Curia Romana, alle Conferenze dei Superiori e delle Superiori Maggiori e ad alcune Universita’ Pontificie a cui sara’ richiesto di inviare osservazioni e suggerimenti. Quindi il Consiglio dei cardinali la consegnera’ al Papa per l’approvazione.

(Adnkronos)