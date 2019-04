Mostra: diritti umani e psichiatria

Sto caricando la mappa ….

Data – 22/04/2019 – 26/04/2019

Sala Rossini, Caffè Pedrocchi

Nome dell'Associazione: CCDU

Dal 22 al 26 aprile presso il Caffè Pedrocchi (Sala Rossini) tornerà a Padova la mostra ispirata al museo “Psichiatria: un viaggio senza ritorno” del CCHR (Citizen Commission on Human Rights) di Los Angeles.

Rispetto alla versione dell’anno scorso, la mostra include una sezione dedicata alla realtà italiana – una realtà che sembra spesso contraddire la diffusa idea di una nuova psichiatria dal volto umano.

Secondo una ricerca del CNR, l’Italia è il paese europeo che registra il massimo di prescrizioni di psicofarmaci ad adolescenti[9].

Il nostro Comitato ha presentato un rapporto al Comitato per i Diritti del Fanciullo ONU con i dati a nostra disposizione. Nelle sue osservazioni[10] il CRC ha raccomandato all’Italia di risolvere il problema dell’eccesso di diagnosi e prescrizioni psichiatriche sui bambini.

Secondo la testimonianza[11] di una mamma, uno psichiatra Veneto l’ha convinta a somministrare psicofarmaci a suo figlio che in realtà non era ammalato come poi certificato da consulenti cui è stato chiesto un secondo parere.

Recentemente uno neuropsichiatra infantile Veneto è stato rinviato a giudizio[12] per lesioni personali a seguito della somministrazione di psicofarmaci. Ci auguriamo che altre famiglie si facciano avanti per denunciare abusi simili sui bambini.

Per quanto concerne i trattamenti sanitari obbligatori, le cifre ufficiali parlano di circa 10000 casi l’anno, ma a giudicare dalle segnalazioni che ci giungono, si tratta di una sottostima perché non include i tanti ricoveri, cosiddetti “volontari” che avvengono sotto minaccia di TSO. A questo proposito il Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite nella trentanovesima sessione del 10–28 Settembre 2018[13] ha condannato i trattamenti psichiatrici coercitivi, incluso l’elettroshock (TEC), chiedendo di abolire tutte le leggi che autorizzino tali pratiche nel campo della salute mentale.

La mostra si propone di informare i cittadini affinché siano consapevoli e possano difendersi.

(CSV di Padova)