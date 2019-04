Metro Roma, riattivate scale mobili Furio Camillo

Per ore non hanno funzionato ne’ in salita ne’ in discesa



Roma, 24 apr. (AdnKronos) – Sono rientrate in funzione le scale mobili, in salita e in discesa, che oggi pomeriggio si erano bloccate facendo temere una nuova chiusura della fermata della linea A della metro Furio Camillo dopo quelle di Repubblica, Spagna e Barberini. Ad andare in tilt era stato l’intero sistema. Solo ieri un comitato spontaneo di pendolari aveva brindato e tagliato una grande torta in una tragicomica celebrazione dei sei mesi dalla chiusura della metro Repubblica, sequestrata il 23 ottobre scorso dopo la rottura della scala mobile che costo’ il ferimento di 24 tifosi del Cska Mosca arrivati nella Capitale per la sfida di Champions League allo stadio Olimpico contro la Roma. Ad aggravare la situazione del trasporto pubblico anche la chiusura delle metro Spagna e Barberini, anche quelle dovute a guasti alla scala mobile.

