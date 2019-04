Mercato Europeo a Padova

Mappa non disponibile

Giorno e Orario

Data – 29/04/2019 – 01/05/2019

Inizio: 09:00 – Fine: 23:45

Luogo

Prato della Valle

Nome dell’Associazione: Comune di Padova

Bancarelle Internazionali A Padova – Da Lunedì 29 Aprile a Mercoledì 01 Maggio 2019

Dalle ore 9 e fino a mezzanotte in Prato della Valle si troveranno tantissimi espositori pronti a far provare delizie da tutto il mondo. Quindi i sapori e i profumi non saranno solo quelli provenienti dall’Italia e dall’Europa, ma ci si potrà immergere in un’atmosfera internazionale fatta di bancarelle e street food.

(CSV di Padova)