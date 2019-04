L’esordio col botto della Ventura

The Voice



D’Urso gioisce ma la conduttrice replica: “Onorata dalla scelta Mediaset di mettere Grande Fratello, ma il mio competitor e’ Le Iene”



Roma, 24 apr. (AdnKronos) – di Antonella Nesi

“Sono molto contenta del risultato. Ma devo dire che la cosa che mi ha reso ancora piu’ felice sono i tantissimi messaggi di affetto e di complimenti ricevuti dopo la trasmissione”. Simona Ventura ha commentato cosi’ con l’AdnKronos il bilancio della serata d’esordio della nuova edizione di ‘The Voice’. “Ieri era una serata difficilissima. Con tutte le reti ‘accese’. Per carita’, sono onorata della scelta di Mediaset di schierare anche ‘Grande Fratello’ ma il mio competitor naturale resta ‘Le Iene’ su Italia 1, che poi e’ anche parte della mia storia”, ha sottolineato la conduttrice che ha ottenuto con il talent show di Rai2 2.435.000 spettatori e l’11.15% di share lasciando a ‘Le Iene’ 1.697.000 spettatori e il 9.88% di share. “Comunque la competizione fa bene a tutti. Io la vivo come uno stimolo a fare del mio meglio”, ha confessato.

“Il nostro obiettivo – ha aggiunto – era creare maggior ritmo ed empatia col pubblico possibile. E credo che un po’ ci siamo riusciti. Tra l’altro sono molto felice degli ottimi segnali sulla crescita del pubblico giovane e giovanissimo che e’ il nostro target di riferimento. Insomma un buon inizio. Ora, avanti cosi’! Anche perche’ la nostra missione e’ quella di trovare una o piu’ voci che durino ben oltre la trasmissione”, ha ricordato Simona. Che a proposito del ritorno in Rai e in particolare su Rai2 ha detto: “E’ stato bello. Come non fossero passati tutti questi anni. E’ stato bello ritrovare Carlo Freccero e ritrovare un’appartenenza. Devo dire che mi ha colpito molto vedere come tutte le trasmissioni dell’azienda mi abbiano aperto le porte per la promozione del programma”, ha concluso.

La precisazione della Ventura su ‘Le Iene’ e Italia 1 come competitor naturale del talent di Rai2 sembrano una risposta indiretta a chi alla vigilia del debutto aveva messo in competizione invece il debutto di ‘The Voice’ con il temibile ‘Grande Fratello’ di Barbara D’Urso. La quale, infatti, ha gioito pubblicamente, con un post sui suoi profili social, della vittoria del reality: “Ieri la terza puntata del GF16 ha vinto la serata!!! Una media del 17,7% di share con picchi di oltre il 30% di share e di oltre 4 milioni di spettatori!! In una serata superaffollata come quella di ieri siamo stati di gran lunga il programma piu’ visto della serata!!! Grazieeeeee!!!”, ha scritto la conduttrice che ha ottenuto una media d’ascolto di 2.959.000 spettatori con il 17.7% di share fino all’una di notte passata.

