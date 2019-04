La cultura della prevenzione, l’incultura dell’emergenza

Sto caricando la mappa ….

Giorno e Orario

Data – 10/05/2019

Inizio: 09:00 – Fine: 17:00

Luogo

Casa di reclusione Padova

Nome dell’Associazione: Granello di Senape/Ristretti Orizzonti

Recapito telefonico per l’evento: 049.8712059

Email: [email protected]

Sito web: http://www.ristretti.it/nuovi/index1.htm

Tipologia:

Giornata nazionale di studi – venerdì 10 maggio 2019 dalle ore 9.00 alle ore 17.00 c/o Casa di Reclusione di Padova

È uno strano Paese, il nostro, dove la “difficoltà imprevista” diventa così prevista, da giustificare leggi cosiddette “emergenziali”. Manca la cultura del “pensarci prima”, ed è curioso che invece individualmente siamo tutti un po’ convinti che noi saremmo capaci di “pensarci prima”. E non a caso la domanda più ricorrente, quando le persone detenute portano la loro testimonianza agli studenti, è proprio “Non potevi pensarci prima?”. Ma se spesso non ci pensa prima lo Stato, se le Istituzioni sono così poco abituate a farlo, chi educherà i singoli cittadini, chi gli insegnerà che nessuno è “buono per sempre”, e che al Bene bisogna allenarsi, anche per mezzo della conoscenza del Male?

Programma:

Prevenzione: Azione diretta a evitare od ostacolare qualcosa, che può avere conseguenze negative

Emergenza: Circostanza, difficoltà imprevista. Situazione critica, di grave pericolo

L’emergenza nemica della verità

con Fiammetta Borsellino, figlia minore del magistrato Paolo Borsellino, ucciso dalla Mafia nella strage di via D’Amelio il 19 luglio 1992, quando persero la vita anche i cinque agenti della scorta.

E per tutti il dolore degli altri è dolore a metà

con Paolo Setti Carraro, chirurgo che ha scelto, dopo anni di carriera in Italia, di andare a operare in Afghanistan, perché “mi sono accorto che il denaro corrompe. Non è una frase fatta. Corrompe davvero, anche nella sanità, perché influenza le diagnosi, le terapie, le urgenze, la scelta dei luoghi di cura”. Paolo è fratello di Emanuela, moglie del generale Dalla Chiesa, uccisa con lui in un agguato mortale a Palermo nel 1982.

Quando le persone “permale” fanno prevenzione per i ragazzi “perbene”

Le persone detenute della redazione dialogano con ex studenti, oggi cittadini ormai lontani dal mondo della scuola, che raccontano quanto importante è stata nella loro vita l’esperienza di confronto con la realtà del carcere, le scelte di vita sbagliate, il Male raccontato da chi l’ha conosciuto e non ha saputo evitarlo.

Coordina il confronto un giornalista, Francesco Viviano, che prima di diventare un grande cronista è stato un “ragazzo permale”. Francesco Viviano, cresciuto nel quartiere Albergheria di Palermo e inviato de “la Repubblica”, ha seguito i principali processi di mafia, analizzando l’evoluzione di Cosa nostra dalle stragi a oggi. È autore, tra l’altro, per Chiarelettere di Io, killer mancatoe, con Alessandra Ziniti, Non lasciamoli soli – Storie e testimonianze dall’inferno della Libia.

Ci salveranno la buona letteratura e la fatica di chi accetta di raccontare il suo dolore?

con Francesca Melandri; ha lavorato per anni come sceneggiatrice, prima di esordire nel 2010 nella narrativa con Eva dorme. Nel 2012 ha pubblicato Più alto del mare, nel 2017 è uscito il suo ultimo romanzo, Sangue giusto.

Valeria Collina ha raccontato la sua esperienza di madre di Youssef, un ragazzo diventato terrorista, nel libro “Nel nome di chi”, scritto insieme a Brahim Maarad. Di sé dice: “Non ho insegnato ai miei figli ad avere uno spirito critico. Questa è la mia colpa di madre”.

A intervistarle Mauro Pescio, attore di teatro, creatore di testi nella trasmissione “Pascal” dal lunedì al venerdì alle 19 su Radio2 Rai.

Rassicurare o creare sicurezza?

con Riccardo De Vito, magistrato di Sorveglianza a Sassari

Prevenzione è anche togliere alla criminalità organizzata il consenso delle giovani generazioni

con Giuseppe Spadaro, a lungo magistrato in Calabria, ha subito minacce per cui è ancora oggi sotto scorta, attualmente è presidente del tribunale dei minori di Bologna.



Emergenziale = Improntato a urgenza ed eccezionalità

Uscire dall’emergenza: con un percorso simile alla dissociazione si può?

conMarco Boato, sociologo, è stato parlamentare in più legislature, occupandosi anche, negli anni caldi del dopo terrorismo, della dissociazione di alcuni protagonisti della lotta armata. È autore, tra l’altro, del libro “Il lungo ‘68”.

Apriranno i lavori il direttore della Casa di reclusione, Claudio Mazzeo, e il Provveditore dell’Amministrazione penitenziaria per il Triveneto, Enrico Sbriglia.

Coordinerà i lavori Adolfo Ceretti, Professore ordinario di Criminologia, Università di Milano-Bicocca, e Coordinatore Scientifico dell’Ufficio per la Mediazione Penale di Milano. Tra le sue pubblicazioni, Cosmologie violente, Oltre la paura e Il libro dell’incontro.

E’ stato invitato a intervenire (siamo in attesa di una risposta) Francesco Basentini, magistrato, Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria.

Per partecipare è richiesta l’iscrizione.

(CSV di Padova)