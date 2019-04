Infrastrutture: treviso, in dirittura d’arrivo restauro ponte storico della priula

Treviso, 23 apr. (AdnKronos) – Si e svolto oggi il sopralluogo congiunto Regione Veneto – Anas (Gruppo FS Italiane) presso l’area di cantiere dove sono in dirittura di arrivo i lavori di restauro conservativo, consolidamento fondazionale ed adeguamento dimensionale del ponte della Priula a Susegana, in provincia di Treviso, lungo la statale 13 ‘Pontebbana ‘. Presenti durante il sopralluogo, l’ultimo in programma prima della riapertura al transito del ponte, il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, l’Amministratore Delegato di Anas, Massimo Simonini e amministratori locali.

Gli interventi sono iniziati a maggio 2018 ed hanno richiesto l’interdizione al traffico sul ponte storico. In concomitanza con l’avvio dei lavori e stato infatti aperto al traffico il percorso alternativo che ha consentito di dirottare la circolazione dal ponte storico al tracciato provvisorio costruito nell’alveo del Piave, realizzato appositamente per permettere la continuita del collegamento fra le sponde del fiume e quindi fra i comuni di Susegana e Nervesa della Battaglia.

Il ponte storico della Priula e una infrastruttura dei primi del Novecento della lunghezza di 430 metri, composta da 20 arcate sostenute da 21 pile che suddividono l’opera in 20 campate. Le indagini periodiche condotte da Anas hanno messo in luce la necessita di intervenire sulla struttura che e interessata dall’erosione dell’alveo del fiume, tramite la sistemazione, in particolare, delle pile, degli archi e dei parapetti laterali che presentavano un naturale degrado. L’investimento complessivo per l’intero corpo degli interventi ammonta ad un totale di circa 9,3 milioni di euro, di cui 1,3 milioni per la realizzazione della viabilita alternativa.

(Adnkronos)