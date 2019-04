Infrastrutture: treviso, in dirittura d’arrivo restauro ponte storico della priula (4)

(AdnKronos) – Per quanto riguarda il consolidamento, sono state rinforzate le pile mediante la realizzazione di colonne armate con l’iniezione nel terreno di materiale cementizio tramite la tecnologia jet grouting. Per quanto concerne il rafforzamento delle fondazioni del ponte sono stati eseguiti interventi di cerchiatura per mezzo del posizionamento di micropali alla base di n. 5 pile, mentre per le restanti pile sono state posti in opera delle gabbionate opportunamente dimensionate. L’installazione di nuovi isolatori oleodinamici finalizzati ad assorbire e dissipare l’eventuale picco di energia generato da una scossa tellurica ha inoltre consentito di migliorare il comportamento sismico della struttura.

Il sopralluogo di oggi e stato programmato in vista della riapertura al transito del ponte storico completamente restaurato che si prevede possa avvenire entro i primi giorni del mese di giugno. Sono infatti in corso gli ultimi interventi propedeutici al ripristino della viabilita, relativi in particolare alla posa delle barriere laterali e di una parte dei parapetti originali gia restaurati e alla realizzazione della pavimentazione stradale. Una volta ripristinata la circolazione sul ponte, Anas avviera le attivita di smantellamento della passerella provvisoria ed il completamento del restauro dell’intradosso del ponte, interventi che non avranno alcuna ripercussione sulla viabilita lungo la statale e che si prevede di completare in 100 giorni.

