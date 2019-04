Infrastrutture: treviso, in dirittura d’arrivo restauro ponte storico della priula (2)

(AdnKronos) – ‘Passato e futuro convivono in questo ponte che per il Veneto e identitario – ha dichiarato il Presidente della Regione -. Alla struttura storica di quello che e per noi il collegamento fra destra e sinistra Piave, i bravi tecnici dell’Anas hanno sovrapposto sostanzialmente un nuovo ponte in acciaio. Un bellissimo lavoro, figlio di una ingegneria sapiente e rispettosa della storia e dell’ambiente, che ha visto anche la valutazione positiva da parte della Sovrintendenza. Il rispetto per l’ambiente si evidenzia anche nella costruzione di splendide piste ciclopedonali in entrambi i sensi”.

“Vorrei che la riapertura del ponte fosse una festa per tutti i cittadini. Una festa per riappropriarsi del ponte e viverlo prima che il traffico di due fra i distretti industriali piu importanti d’Europa torni a scorrere regolarmente. Con questa Anas abbiamo tanti progetti, a partire dalla fortunata presenza in Cav, che intendiamo sviluppare giacche il rapporto con la Regione Veneto e leale e costruttivo ‘, ha sottolineato.

‘L’investimento e la professionalita che abbiamo messo in campo – ha spiegato l’AD di Anas – dara presto i suoi frutti a tutto vantaggio dell’intera provincia di Treviso, sia in termini di sicurezza per la circolazione lungo la statale Pontebbana che di rivalutazione, anche estetica, di una infrastruttura di notevole rilevanza storica. Non solo, mi preme anche sottolineare che il progetto di adeguamento e consolidamento di un ponte cosi imponente, che attraversa un fiume dalle caratteristiche torrentizie come il Piave, ci ha messi alla prova durante la piena dello scorso ottobre. In soli 8 giorni siamo riusciti a ripristinare la circolazione sulla passerella provvisoria riattivando allo stesso tempo i lavori interrotti sulla struttura storica. Anche questo si deve alla professionalita e alla dedizione di tutti i nostri tecnici ‘.

(Adnkronos)