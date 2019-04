FederlegnoArredo: “In Def ribadito ruolo strategico fiere”

Roma, 24 apr. (Adnkronos/Labitalia) – “Accogliendo la proposta di FederlegnoArredo il Governo ha ribadito il ruolo strategico delle manifestazioni fieristiche nel processo di internazionalizzazione”. A dirlo Emanuele Orsini, presidente FederlegnoArredo.

“Un ruolo – spiega – che deve essere valorizzato e sostenuto con misure e politiche adeguate, cosi come evidenziato dal recente studio realizzato da Deloitte e Fondazione Costruiamo il Futuro con la collaborazione di Ucimu, Ucina, Ancma e FederlegnoArredo. Nello specifico, la misura contenuta all’interno del decreto Crescita costituisce un elemento fondamentale per sostenere la presenza delle aziende del nostro comparto in Russia e in Cina, attraverso i saloni del mobile di Mosca e Shanghai”.

Dopo mesi di dibattito e dialogo “con le istituzioni e’ stata accolta la proposta di FederlegnoArredo di inserire nel cosiddetto decreto Crescita, un credito d’imposta sulle spese sostenute dalle aziende per la partecipazione a fiere internazionali di settore organizzate all’estero”.

Tale strumento “consentira’ a piccole e medie imprese italiane di espandere il proprio brand e di accrescere la propria capacita’ commerciale con il sostegno delle proprie istituzioni, coordinate all’interno di una vera e propria cabina di regia composta da ministero per lo Sviluppo economico e Ice”.

“Al fine di migliorare – continua – il livello e la qualita’ di internazionalizzazione delle pmi italiane, come riporta il decreto legge, per il periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente dl e per i due successivi, alle imprese esistenti alla data del 1 gennaio 2019 e’ riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 30% delle spese sostenute fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascuno dei periodi d’imposta ammessi all’agevolazione. Il credito d’imposta e’ riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo pari a 10 milioni per l’anno 2020, 10 milioni per l’anno 2021, 10 milioni per l’anno 2022”.

‘Come Federazione – sottolinea Emanuele Orsini . siamo soddisfatti dell’apertura del Governo e in particolare del ministro allo Sviluppo economico, Luigi Di Maio, con il quale, proprio in occasione del Salone del Mobile recentemente concluso, abbiamo posto l’accento sulla necessita’ di estendere il provvedimento anche alle manifestazioni di carattere internazionale organizzate in Italia”.

(Adnkronos)