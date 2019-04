Conferenza stampa: l’Europa in Prato

Torna “Europa in Prato”: dal 29 aprile al 1 maggio oltre 170 bancarelle in Prato della Valle con oggetti ai artigianato, prodotti tipici, specialita’ enogastronomiche dal mondo e da molte regioni d’Italia. La presentazione della XV edizione dell’evento patrocinato dall’Amministrazione Comunale e promosso da Fiva – Federazione Italiana Venditori Ambulanti -, Confcommercio nazionale, Fiva Ascom Padova, in conferenza stampa

venerdi 26 aprile, ore 11

sala Giulio Bresciani Alvarez – Palazzo Moroni

Interverranno:

l’Assessore alle attivita’ produttive e commercio,

Ilario Sattin, presidente Fiva Padova,

Patrizio Bertin, presidente Ascom Padova.

(Tratto da: http://www.padovanet.it)

