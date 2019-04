Auto travolta da treno, muore una donna

Palermo, 24 apr. (AdnKronos) – Tragedia nella tarda serata di martedi’, nel siracusano. Un’anziana donna a bordo della sua auto e’ morta travolta da un treno della linea ferroviaria Modica-Siracusa.

Secondo una prima ricostruzione la vettura, guidata dal marito della vittima, sarebbe rimasta bloccata sui binari prima del passaggio del treno. L’uomo sarebbe sceso per fermare il convoglio che, pero’, ha travolto la donna rimasta in auto. Il marito – rimasto ferito – e’ adesso indagato per omicidio colposo.

(Adnkronos)