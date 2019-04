25 aprile: zaia a mattarella, ‘i veneti si sacrificarono per la liberta’ (3)

(AdnKronos) – “Com’e nel loro modo di essere, hanno dimostrato il loro impegno piu con i fatti concreti che con le parole, ma nelle loro corde non c’e mai stata l’indifferenza e l’idea di bastare a se stessi. Anche oggi, infatti, e la madre di tutte le bugie quella che viene mossa al Veneto, da persone disinformate e spero non in malafede, di volere l’autonomia come una ‘secessione dei ricchi ‘ – precisa Zaia – Non e cosi, signor Presidente. L’autonomia e un desiderio trasversale, e un fatto di popolo. Quasi due milioni e mezzo di veneti hanno votato democraticamente per chiederla, consapevoli che e una vera assunzione di responsabilita, che e lo spartiacque tra il progredire e l’essere conservatori, tra la visione di un paese federale moderno e innovativo e quella di un paese che continua a fondarsi sul centralismo e l’assistenzialismo”.

“Cesare Calamandrei, padre costituente, disse: ‘Se volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove e nata la Costituzione andate nelle montagne dove caddero i partigiani’. Aggiunse, tra l’altro, rivolto ai giovani: ‘Dietro ogni articolo di questa Costituzione voi dovete vedere giovani come voi caduti combattendo, fucilati, torturati #8230;’ – conclude Zaia – Oggi, anniversario di quel lontano 25 aprile, siamo tra quelle montagne e abbiamo la certezza che la nostra aspirazione all’autonomia non e fuori del dettato costituzionale. Siamo di fronte a un passaggio storico irreversibile che nelle forme che saranno stabilite sara una nuova tappa di crescita per la vita di tutta la Repubblica”.

(Adnkronos)