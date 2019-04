25 aprile: zaia a mattarella, ‘i veneti si sacrificarono per la liberta’ (2)

(AdnKronos) – “La Resistenza non fu soltanto quella combattuta nelle trincee e nelle montagne, con le armi. In quei tristi anni alla fine della seconda guerra mondiale, in senso piu esteso, vi fu anche una resistenza di tutta la popolazione che vide come principali protagoniste le donne. Le madri, le mogli, tutte le donne di casa che, spesso sole e senza alcun sostentamento, coi mariti lontani, resistettero alle privazioni, combatterono la fame, fronteggiarono le deportazioni e le catture”, prosegue Zaia.

“Signor Presidente, siamo ospiti di una citta Medaglia d’Oro della Resistenza. Altre cinque citta venete si sono guadagnate questa decorazione in quel frangente storico (Bassano, Belluno, Treviso, Verona, Vicenza). Vicenza e anche l’unica citta italiana ad averla ricevuta due volte, essendone gia stata insignita come Venezia e Pieve di Cadore per il valore dimostrato nel secolo precedente. Veneta e anche l’unica universita a fregiarsene, quella di Padova. Lo ricordo per sottolineare che i Veneti non sono mai stati estranei a queste vicende storiche”, sottolinea il presidente della Regione.

