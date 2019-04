2 Giugno, seconda edizione della Giornata delle pro loco

23 aprile 2019

Dopo il successo della prima edizione, domenica 2 giugno torna la Giornata nazionale delle pro loco, un’occasione per far conoscere il nostro mondo e le iniziative che organizziamo in tutta Italia!

Partecipa anche tu alla Giornata Nazionale delle Pro Loco!

Ogni Pro Loco potrà proporre l’apertura al pubblico della propria sede e presentare le principali attività svolte durante l’anno o aderire al calendario nazionale con un evento già organizzato per il 2 giugno. Oppure potrà organizzare un evento speciale per celebrare questa giornata, per far scoprire il territorio e i suoi “tesori”, ma anche il suo patrimonio immateriale. Entrerà così nel programma nazionale pubblicato sulla pagina facebook dedicata alla Giornata Nazionale delle Pro Loco e pubblicizzato in tutta Italia attraverso una campagna di comunicazione appositamente realizzata.

Che aspetti? Aderisci anche tu alla Giornata Nazionale delle Pro Loco!

Si può entrare nel programma ufficiale della Giornata Nazionale delle Pro Loco 2019 fino al 31 maggio 2019. I protagonisti assoluti saranno le Pro Loco con i loro volontari.

3 sono le modalità di adesione:

1. ORGANIZZAZIONE DI UNA GIORNATA (tour alla scoperta del territorio) pensata appositamente per questa occasione con lo scopo di valorizzare il proprio territorio

2. APERTURA STRAORDINARIA E VISITA DI UN LUOGO SUGGESTIVO

3. ADESIONE AL CALENDARIO con un evento già esistente da segnalare al seguente form: http://www.unioneproloco.it/unpli/?page_id=13497

Noi ci saremo come Comitato di Padova! E tu?

Ricorda, c’è tempo fino al 31 maggio 2019.

Segnalaci la tua iniziativa e la promuoveremo anche sul territorio provinciale!

(Proloco Padova)