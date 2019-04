Vicenza: i turisti scelgono la basilica palladiana per le festivita di pasqua

Vicenza, 23 apr. (AdnKronos) – Nel primo fine settimana di riapertura, venerdi 19, sabato 20, domenica 21 e lunedi 22 aprile, la Basilica palladiana raggiunge le 2.389 presenze. “Un dato che premia la nostra volonta di riaprire il monumento simbolo della citta proprio durante le festivita pasquali. E d’ora in poi la Basilica si potra visitare in via continuativa come deve essere per gli edifici che si fregiano del titolo di Monumento nazionale”, ha commentato il sindaco Francesco Rucco.

Osservando il dettaglio, venerdi 19 aprile sono stati staccati 340 ingressi, sabato 20 aprile 517, domenica 21, giorno di Pasqua, 622 ingressi, mentre lunedi dell’Angelo i visitatori sono stati 910. A questi numeri si vanno ad aggiungere i primi 28 abbonamenti che consentiranno di visitare il monumento fino al 6 gennaio 2020.

(Adnkronos)