TURISMO. COLDIRETTI, AROMI DA VIAGGIO IN AUTOSTRADA. DA OGGI ANCHE LE ERBE AROMATICHE NELLE AREE CHEF EXPRESS: A BOLOGNA E A BRESCIA.

23 aprile 2019 – Timo, rosmarino, menta, basilico, salvia, prezzemolo ed erba cipollina debuttano nelle aree Chef Express delle autostrade d’Italia. L’iniziativa è promossa da Coldiretti – Filiera Agricola Italiana Spa e l’azienda agricola Lipa Piantine bio di Tito Livio e Paiatto Davide a Castagnaro in provincia di Verona per arricchire l’offerta dei prodotti Firmati dagli Agricoltori Italiani nelle stazioni di servizio di La Pioppa a Bologna (in prossimità dell’allacciamento A1) e a San Giacomo Nord a Brescia sull’A4.

Un insolito giardino di piante aromatiche accoglierà turisti e clienti in viaggio grazie all’accordo che già prevede la presenza sugli scaffali delle oasi della ristorazione di varie specialità rigorosamente “Made in Italy”: dall’olio extravergine ai vini, dai biscotti alla frutta secca. Un bollino identifica la freschezza, l’origine e rassicura sulla certificazione di provenienza. La produzione è inoltre biologica e rappresenta un elemento green aggiuntivo alla già numerosa gamma di offerta.

Come souvenir o ingrediente per una cena last minute, di sicuro effetto decorativo per davanzali e terrazzi, anche antistress e stimolo per chi ha il pollice verde, sono molte le soluzioni che possono interessare 6 italiani su 10 che come rivela Coldiretti manifestano la passione per l’orto con un balzo del 6,3% delle superfici coltivate fino a raggiungere 174 milioni di metri quadrati tra terrazzi e piccoli appezzamenti.

(Coldiretti Veneto)