Tenta di sgozzare la sorella

E’ accaduto a Villanova, nel Modenese. La donna e’ in pericolo di vita



Modena, 23 apr. (AdnKronos) – Questa mattina, a Villanova, nel Modenese, un uomo ha colpito al collo con un coltello la sorella, che ora si trova in ospedale a Baggiovara, in gravi condizioni e in pericolo di vita. Secondo quanto si apprende, il tentato omicidio sarebbe avvenuto attorno alle 9.30: i due avrebbero avuto una violenta discussione, forse sulla madre malata, che si trova sotto dialisi, quando al culmine della lite l’uomo, che secondo quanto si apprende potrebbe essere affetto da problemi di salute mentale, ha afferrato un coltello e ha colpito la sorella con numerose coltellate, tentando di sgozzarla. La donna e’ stata sottoposta a un intervento chirurgico. L’uomo e’ stato fermato poco dopo l’aggressione ed e’ ora con gli inquirenti.

