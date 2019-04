Lourdes, spara e si barrica con ostaggi: arrestato

Il sequestratore, un ex militare, avrebbe ferito con un colpo d’arma da fuoco l’ex compagna che era in casa con i propri genitori



Parigi, 23 apr. (AdnKronos) – Arrestato l’uomo che si era barricato in casa con 3 ostaggi. Come riferisce l’edizione online del quotidiano La Depeche a fermarlo sono state le forze speciali della polizia francese (Raid). Il sequestratore, un ex militare, avrebbe ferito con un colpo d’arma da fuoco l’ex compagna, ostaggio con i propri genitori. La donna non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenute anche le forze speciali dell’antiterrorismo.

