concluso il concorso per il dirigente dei Servizi Scolastici

Si e’ concluso il concorso per dirigente del Settore Servizi Scolastici. Al vertice della graduatoria si e’ classificato Silvano Golin.

Laureato in pedagogia, con un master di secondo livello in dirigenza scolastica e l’abilitazione all’insegnamento, Golin e’ stato dirigente dei Servizi Scolastici anche nel Comune di Vicenza.

Silvano Golin prendera’ servizio dal prossimo primo giugno.

Il concorso, il primo per dirigente al Comune di Padova dal 2012, si e’ svolto con modalita’ innovative per una Pubblica Amministrazione, con prove di verifica del possesso di competenze trasversali di natura manageriale quali la capacita’ di programmazione, problem solving, comunicazione e intelligenza emotiva, flessibilita’, orientamento al lavoro di gruppo e leadership anche attraverso la tecnica del Role playing.

La procedura di concorso relativa al Settore Servizi Scolastici si inserisce nel processo di riorganizzazione che l’Amministrazione sta portando avanti dal suo insediamento.

E’ in corso di svolgimento anche il concorso per dirigente del Settore Lavori Pubblici, di cui si e’ svolta la pre selezione ed e’ prevista a breve l’effettuazione delle prove scritte.

“Si e’ concluso un concorso portato avanti con metodologie innovative – sottolinea l’Assessora alle risorse umane – che ci ha permesso di individuare una persone con competenze specifiche per dare forza a un settore strategico, a stretto contatto con le famiglie. Dal primo giorno prendera’ servizio il nuovo dirigente che permettera’ anche alla Capo di Gabinetto del sindaco di concentrarsi sulle molte progettualita’ avviate” .

Entrera’ invece in servizio all’inizio del mese di maggio Sara Bertoldo, come dirigente Capo Settore Servizi Sociali, ruolo che andra’ a coprire dopo la conclusione di una procedura di mobilita’.

