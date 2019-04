Auto travolta da torrente in piena, donna dispersa

La vettura stava transitando su un ponte. E’ accaduto a Castelnuovo Val di Cecina (Pisa)



Pisa, 23 apr. – (AdnKronos) – Un’auto e’ stata travolta da un torrente in piena mentre stava transitando su un ponte, nel podere ‘Il Pavone’ a Castelnuovo Val di Cecina (Pisa). Una donna risulta dispersa. I vigili del fuoco hanno ritrovato la vettura ma all’interno la donna non c’era. L’uomo che era con lei in auto e’ riuscito a mettersi in salvo. La zona e’ interessata in queste ore da un forte temporale. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, i sanitari del 118 e le forze dell’ordine.

