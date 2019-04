Arrivano in Italia le reliquie di santa Bernadette

Pellegrinaggio inizia dalla Diocesi di Alessandria



Roma, 23 apr. – (AdnKronos) – Le reliquie della religiosa e mistica francese Santa Bernadette arrivano domani in Italia. “Una bella notizia: le reliquie arrivano prima del previsto! Dal 25 aprile sara’ possibile venerarle presso il Santuario Nostra Signora di Lourdes, in via Tortona ad Alessandria”, scrive la Diocesi di Alessandria sul suo profilo Facebook, diocesi dalla quale le reliquie iniziano il loro pellegrinaggio italiano. Santa Bernadette Soubirous nacque a Lourdes il 7 gennaio del 1844.

