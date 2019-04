Amazon: apre nuovo centro a verona, in arrivo 170 nuovi posti di lavoro

Verona, 23 apr. (AdnKronos) – Amazon ha annunciato oggi l’apertura di un nuovo deposito di smistamento a Verona. La nuova struttura sara operativa nei prossimi mesi e lavorera con diversi fornitori locali di servizi di consegna, continuando a investire nella sua rete di trasporti e in altre innovative soluzioni per espandere la propria capacita di consegna e velocizzare le spedizioni per i clienti.

Amazon Logistics sta aiutando i fornitori locali di servizi di consegna a far crescere il proprio giro di affari e aggiunge capacita e flessibilita alla rete di consegna di Amazon per soddisfare la crescente domanda dei clienti.

Nel deposito di smistamento da 8.500 mq. di Verona, Amazon creera circa 30 posti di lavoro a tempo indeterminato. Inoltre, i fornitori di servizi di consegna assumeranno piu di 150 autisti a tempo indeterminato, che ritireranno i pacchi dal deposito di smistamento e li consegneranno ai clienti di Amazon nel Nord-Est.

(Adnkronos)