Amazon: apre nuovo centro a verona, in arrivo 170 nuovi posti di lavoro (2)

(AdnKronos) – Gabriele Sigismondi, responsabile di Amazon Logistics in Italia, ha dichiarato: ‘Siamo entusiasti di aprire un nuovo deposito di smistamento a Verona, dove grazie agli oltre 20 anni di esperienza nel settore, ai progressi tecnologici e agli investimenti nelle infrastrutture saremo in grado di garantire ai nostri clienti servizi innovativi e consegne piu veloci che mai ‘.

‘Non possiamo che essere felici di questa nuova apertura – afferma il sindaco di Verona Federico Sboarina -, che dimostra ancora una volta la centralita e l’attrattiva di Verona per le multinazionali. L’arrivo di uno dei colossi mondiali dell’e-commerce, in un’area della citta a vocazione logistica, va nella direzione di una rigenerazione complessiva di Verona sud. Amazon, con questo nuovo deposito di smistamento, portera nella nostra citta innovazione e servizi, ma soprattutto nuovi posti di lavoro e opportunita per le imprese locali. Per questo diamo all’azienda il benvenuto a Verona ‘.

