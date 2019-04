‘Divorzio per infelicita”, come funziona in Italia

Il matrimonialista: tra le cause di addebito religione, sesso e cucina



Roma, 22 apr. (AdnKronos) – Qualche giorno fa Inghilterra e Galles hanno annunciato uno storico cambiamento in materia di divorzi, e rimesso in discussione una legge che vigeva ormai da 50 anni. Il ‘divorzio per infelicita” sara’ ora possibile, anche qualora l’altro coniuge si opponga. Stop quindi al ‘sistema delle colpe’ quindi, che prevedeva che chi voleva divorziare in tempi brevi avesse l’obbligo di dimostrare il comportamento scorretto o addirittura inaccettabile del partner, pena un’attesa fino a 5 anni per ottenere la sentenza, durante i quali era necessario instaurare una ‘separazione effettiva’. Ma se in Inghilterra il ‘divorzio per infelicita” rappresenta un cambiamento epocale in termini di diritto, come funziona la legge in Italia?

‘Partiamo da un presupposto: la separazione per infelicita’ di uno dei coniugi da noi e’ sempre esistita. Questo significa che, se intervengono fatti o circostanze idonee a ledere quello che tecnicamente viene definito l’affectio coniugalis e’ sempre possibile chiedere al tribunale di dare atto della separazione – spiega l’avvocato Lorenzo Puglisi, presidente e fondatore dell’associazione FamilyLegal – Quando, cioe’, uno dei coniugi ritiene intollerabile la prosecuzione della convivenza, anche in assenza di fatti oggettivi, puo’ chiedere la separazione anche solo sulla base di un proprio personale convincimento. Due le vie: consensuale, se c’e’ l’accordo tra i coniugi, e giudiziale se uno dei due si oppone. Nel primo caso per il divorzio bisognera’ attendere 6 mesi, nel secondo 12 – .

Discorso diverso, invece, riguarda l’addebito, ‘che rappresenta una mera eventualita’ nel caso in cui si chieda l’accertamento della responsabilita’ della frattura coniugale – , specifica l’avvocato. Separazione e addebito quindi non vanno necessariamente di pari passo: ‘Per intenderci e’ possibile chiedere la separazione perche’ mia moglie, o mio marito, mi rende infelice senza contestualmente chiedere l’addebito -, chiarisce Puglisi – Se poi le condotte del coniuge si sostanziano in fatti ben circostanziati – tipo adulterio o maltrattamenti, il cui onere della prova e’ a esclusivo carico di chi li sostiene – a quel punto e’ certamente possibile chiedere di addebitare la separazione – .

Il termine infelicita’ e’ molto generico e non esiste in Italia la previsione di un addebito per infelicita’. ‘Tuttavia, indirettamente cosi’ e’, perche’ per ottenere l’addebito e’ necessario dimostrare che un fatto specifico ha portato alla rottura e di norma l’essere tradito o maltrattato crea infelicita’ – , spiega l’avvocato.

Ma non c’e’ solo l’infedelta’ – che, anzi, e’ progressivamente stata abbandonata dai giudici come causa di addebito – fra le casistiche piu’ particolari. La giurisprudenza infatti negli ultimi anni e’ stata chiamata ad esprimersi sulle questioni piu’ disparate, fra cui e’ possibile annoverare:

La religione: un orientamento consolidato in giurisprudenza, ritiene che le scelte religiose dei coniugi, pur potendo incidere sull’armonia della coppia, ‘configurandosi come esercizio dei diritti garantiti dall’art. 19 Cost., non possono rappresentare, in quanto tali, ragioni sufficienti a giustificare la pronuncia di addebito della separazione – , ma solo nei limiti in cui esse non si traducano ‘in comportamenti incompatibili con i concorrenti doveri di coniuge e di genitore – , ‘in tal modo determinando una situazione di improseguibilita’ della convivenza o di grave pregiudizio per l’interesse della prole – (cosi’ Cass., 19 luglio 2016, n. 14728). ‘Cosi’, ad esempio, si e’ ritenuto che possa giustificare l’addebito il comportamento di chi rinuncia alla convivenza e si allontana dalla casa familiare in seguito all’affiliazione ad una setta religiosa – .

Il sesso: l’allontanamento dalla residenza familiare, ove attuato volontariamente da un coniuge senza il consenso dell’altro, costituisce violazione di un obbligo matrimoniale ed e’ conseguentemente causa di addebito della separazione: non si verifica, al contrario, alcuna violazione qualora il coniuge risulti legittimato da una ‘giusta causa – e cioe’ la presenza di situazioni di fatto di per se’ incompatibili con il protrarsi della coabitazione. ‘La mancanza di intesa sessuale, ad esempio, costituisce a tutti gli effetti una giusta causa, pertanto mancando un rapporto sereno ed appagante, l’abbandono non puo’ giustificare la pronuncia di addebito – .

La cucina: orientamenti estremi che possano turbare la serenita’ del nucleo familiare non possono escludere l’addebitabilita’ della separazione.

Sebbene i tribunali italiani in materia di addebito non seguano tutti lo stesso orientamento, e’ anche vero che alcuni, in particolare quello di Milano, dettino la tendenza. ‘A Milano ad esempio l’addebito per infedelta’ e’ oramai in disuso, poiche’ nella stragrande maggioranza dei casi e’ provato che il tradimento era il sintomo di un malessere di coppia gia’ in corso e non la causa da cui si e’ generata la crisi – , puntualizza ancora l’avvocato Puglisi.

In generale il trend conferma una netta inversione di tendenza da parte dei giudici, che, sempre piu’ frequentemente ritengono che il tradimento non sia sufficiente a suffragare una richiesta di questo tipo. FamilyLegal stima che negli ultimi cinque anni si sia registrata una diminuzione del 30% a livello nazionale, nonostante le richieste in sede di giudiziale restino alte e l’infedelta’ mantenga il primo posto nella classifica delle cause di rottura dei rapporti coniugali.

‘Dati alla mano, possiamo sostenere come ormai l’addebito venga riconosciuto solo 1 volta su 7 e che negli ultimi anni la diminuzione sia stata pari al 45% con punte soprattutto al Nord del 60%. Si va certamente verso l’oblio di questo istituto, cosi’ come gia’ avvenuto in gran parte dei Paesi europei – , conclude Puglisi.

(Adnkronos)