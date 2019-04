Accoltella la ex al cuore

37enne in fin di vita. E’ accaduto a Salerno



Salerno, 22 apr. Accoltella l’ex al cuore: 37enne in fin di vita. E’ accaduto intorno alle 18.40 in via Generale Clark a Salerno. L’uomo, un 55enne di Pontecagnano Faiano (Salerno), si e’ avvicinato alla ex, che si trovava in compagnia di un altro uomo, e le ha inferto un colpo al cuore. Il 55enne e’ stato immediatamente bloccato dai carabinieri di Salerno mentre la donna e’ stata trasportata all’ospedale ‘Ruggi d’Aragona’. Le sue condizioni sono disperate.

