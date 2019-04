25 aprile, Scalzone: ‘Nelle piazze Anpi non mi ritrovo’

L’ex leader di PotOp: “Il nostro e’ a Torre Maura, no a celebrazioni da museo”



Roma, 22 apr. (AdnKronos) – “In piazze e cortei di ‘Nuova Anpi’ dove aleggiano gli Smuraglia non mi ritrovo neanche per fischiare o come presenza critica o contestatrice. Di Torre Maura o di impatti con i Cpr, veri lager in attesa di rinvii a quelli di Libia o di accoglimento’ come carne da lavoro semi-schiava; oppure di necessita’ di gesti di azione diretta, di solidarieta’ concreta con occupazioni di case, fabbriche, tetti di capannoni ‘logistici’, ed altro e altro ancora, ne nascono ogni giorno. Ecco, li’ e’ il nostro 25 aprile: campo di battaglia concreta e non di celebrazioni da museo, peggio che niente”. A parlare e’ Oreste Scalzone, leader storico degli anni ’70 e co-fondatore di Potere Operaio, che all’Adnkronos affida un lungo ragionamento sul 25 aprile in vista dell’imminente 74esimo anniversario della ‘Liberazione’.

Il 25 aprile 1945? “Credo che in quella mattina tanti insorti pensassero come di vivere il sogno di star liberando la vita, non solo da un Ordine costituito, un regime, una quotidianita’ stenta e soffocata – dice Scalzone – Tuttavia, 25 aprile d’un anno dopo, e’ gia’ tutt’altro. Ricorrenza, celebrazione, museo. E tanta continuita’ nel profondo di una sorta di successione”.

Quanto al “fascismo” di oggi, “rivendicato o ‘cripto-‘, che e’ sempre piu’ e piu’ spesso esibito come ‘sulla cresta dell’onda’, che ‘ha preso il sopravvento’ nella vita quotidiana, nelle strade e piazze, nei comportamenti, nella microfisica delle relazioni, non si tratta di un ‘fantasma memoriale'”, dice Scalzone, ma di “una modalita’ di esserci, assai trasversale”. E di questo e’ un riscontro “il fatto che, non appena dei ragazzi o ragazze piu’ o meno spontanei o ingenui fanno anche solo un accenno di menar le mani in contrasto, e non di reclamare interventi dall’alto, diventino subito non solo i ‘guastafeste’ ma, in crescendo, i maledetti, provocatori, canagliume e peggio, ‘impensabili’ se non sottocopie sub-umane di una sorta di entita’ demoniaca… “.

Ecco allora che per Scalzone “da quei pulpiti, da quei palchi celebrativi, in realta’ si sostiene il trasversale punto di vista per cui ‘cio’ che e’ legalmente costituito e’ di fatto legittimo’ o come se, e il conformarvisi e’ dovuto, salvo operare per modificare la legge”. L’ex leader di PotOp la chiama la “dottrina-Kappler'”.

Da qui alle conclusioni il passo e’ breve: “Se, all’osso, anche senza alcuna residua speranza che sarebbe autoillusionistica, l’estremo attestarsi e’ il ‘mi ribello, dunque siamo’…, non c’e’ che da mettersi in gioco direttamente in una lotta senza quartiere, come si puo’, con cio’ che ci resta e si trova a disposizione, ‘unghie e denti’, mani e voci nude, senza elucubrazioni di ‘strategie e tattiche, giochi di sponde e piani sul Futuro…’. I qui ora’ (e senno’, quando?) si vanno gia’ moltiplicando”.

NOTRE DAME, “NON DATE LA COLPA A UN OPERAIACCIO, IL CASO ESISTE” – Scalzone, che a Parigi ha vissuto da latitante per qualche decennio grazie alla ”dottrina Mitterand”, e che ancora oggi si divide tra l’Italia e la capitale francese, parla anche di quanto accaduto a Notre Dame. “Notre Dame? La casualita’ ben piu’ che la causalita’ determina e spiega tanti fatti e cose’, a dispetto di chi pensa in termini di ‘colpa’ come respira. Si prova gia’ dalle piu’ diverse bande a buttar la colpa sui gilet gialli, i preti pedofili, gl’immigrati fuggiaschi, il Diavolo e il Buon Dio, e, almanaccando fra ‘colposo’ e ‘doloso’, magari all’ultimo ‘operaiaccio’ uscito dal cantiere che forse per incuria non ha osservato regole di sicurezza – dice Scalzone – A me, piuttosto, cio’ che colpisce dell’incendio della cattedrale di Parigi e’ la ripetizione ossessiva di quelle immagini, perche’ la loro riproducibilita’ tecnica infinita non mi pare sostenibile per psiche umana: talche’, nel prodursi in crescendo di questo, non si riesce a vedere uno scampo per la specie”.

“Attorno alle 19 di lunedi’ 15, ora topica dei telegiornali della sera, gli schermi televisivi di tutto il mondo si sono messi a mandare all’unisono una sequenza – argomenta Scalzone – Miliardi di occhi tra i salottini buoni e le baracche delle bidonville o delle favelas, con le paraboliche tutte uguali, a osservare le stesse immagini. Scommetto che i miliardi di occhi erano sbigottiti, esterrefatti, perche’ nella continua sovrapposizione anzi nella interpenetrazione di reality show, di remake e di fiction tutto porta a restare sgomenti e sbigottiti”.

Secondo Scalzone, “oggi la peste del cospirazionismo, che e’ sempre la stessa nella forma, a partire da interessi, passioni e desideri piu’ diversi, continua a secernere deliri in cui ognuno in realta’ afferma sospetti o verita’ assolute semplicemente per come, per cosi’ dire, ‘gli tira il culo’, con i conti che vuol regolare…”, spiega.

“Sara’ una coincidenza – prosegue il fondatore di PotOp – ma in Francia ‘stavolta devono aver deciso di tenere in casa il ministro degli Interni Castaner: quello sarebbe riuscito a lanciare il sospetto sui gilet jaunes, e non scherzo. Altri penseranno, anzi gia’ parlano, di un ‘castigo di Dio’, una punizione contro il cardinale condannato da un Tribunale della Re’publique come omertoso sui prelati devastatori di bambini… Ci si era appena messo anche Ratzinger (e non e’ da lui) rinviando tutto al maligno ’68. E subito un certo Mauro, ultra-letto nei social, sosterra’ invece che e’ Ratzinger il capo di una setta mondiale demoniaca, maledetta. Qualcuno risalira’ ai Templari, ad altri misteri di misteri su misteri, altri vanno trovando che occorre prendersela con i migranti fuggiaschi che poi sarebbero comparse di un complotto ‘demo-pluto-giudaico massonico’ capeggiato da un certo Soros, che punterebbe a un genocidio per sostituzione per eliminare chissa’ perche’ la cosiddetta razza bianca…”.

“Mi sembra un disastro, uno sfacelo, il fatto che, dai punti di vista e di vita piu’ diversi, ci si scateni a spargere fiele, sprezzo, sindacando sulle emozioni, sul senso di lutto’, magari opponendone in modo normativo altre emozioni, lutti piu’ giusti. Il punto e’ l’assurdo di voler fare la polizia delle emozioni. Potrei continuare – prosegue Scalzone – Ma quello che chiedo e’: quale scampo puo’ esserci a tutto questo, questo sfacelo mentale, psicosomatico, della specie parlante i cui esemplari nati prematuri non potrebbero sopravvivere tre giorni senza le protesi della conoscenza, e devono imparare appena oltre il respiro il sopravvivere e il vivere come mestiere. Si e’ arrivati – dall’alto, dal basso, in un rapporto che i greci chiamavano oclocrazia, il circolo vizioso tra il piu’ re dei re, oppure un piu’ piccolo vassallo, e la folla ridotta a popolaccio – , e la prima idea, la prima e ultima, che viene in mente, e’ che ognuno si sente vittima innocente e non puo’ che pensare in termini di colpa e punizione… E’ qui, a mio parere, nella riproducibilita’ tecnica infinita di tutto questo, che non si riesce a vedere uno scampo per la specie”.

(Adnkronos)