Ucraina, Zelensky presidente

Kiev, 21 apr. (AdnKronos) – Volodymyr Zelensky sara’ il nuovo presidente ucraino secondo il primo exit poll nazionale pubblicato dai media ucraini sull’esito del ballottaggio di oggi. In particolare, l’attore e comico del partito Servitore del Popolo, secondo i dati riferiti alle 18, avrebbe distanziato di oltre 40 punti Petro Poroshenko, conquistando il 73,2% dei consensi contro il 25,3% del presidente in carica.

Zelensky, che interpreta un capo di stato fittizio in uno spettacolo televisivo popolare, si e’ piazzato al primo posto nelle elezioni del mese scorso, ma non e’ riuscito a conquistare la maggioranza necessaria per vincere. “Abbiamo raggiunto questo traguardo insieme” ha commentato Zelensky parlando ai suoi sostenitori. Rivolgendosi in particolare ai cittadini degli altri Paesi dell’ex Unione Sovietica, il comico ha detto: “Guardateci, tutto e’ possibile!”.

Poi ha fatto riferimento alla guerra del Donbass: “Il nostro primo obiettivo e’ la liberazione dei nostri prigionieri. Faro’ di tutto per riportare a casa i nostri ragazzi, tutti i nostri prigionieri, senza eccezioni”. Zelensky non ha escluso la possibilita’ di chiedere l’aiuto dell’attuale presidente, se necessario: “Ho gia’ detto che Petro Poroshenko si e’ offerto di aiutarmi: se ne avessi bisogno, certo, lo chiamero’, perche’ no?”.

Petro Poroshenko ha riconosciuto la sconfitta ed ha chiamato il suo avversario per congratularsi con lui. Poroshenko ha parlato di elezioni trasparenti e pienamente conformi alle norme europee, sottolineando come, anche in condizioni di guerra, l’Ucraina sia riuscita a conservare la democrazia. Ha escluso di volersi ritirare dalla politica e si e’ detto pronto ad aiutare Zelensky, outsider della politica, pur sottolineando che questi avra’ ora “un’opposizione molto potente”.

